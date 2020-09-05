В Петербурге задержали мошенницу, продававшую БАДы пенсионерке

В Петербурге задержали мошенницу, продававшую БАДы пенсионерке
Злоумышленница под видом дорогостоящих лекарств продала обычные БАДы. Фото: https://pixabay.com

Женщина обманула пенсионерку, заявив, что продает ей дорогостоящие лекарства.

Полицейские задержали женщину, подозреваемую в мошенничестве. Она продала пенсионерке БАДы под видом дорогостоящих лекарств. Об этом сообщили в пресс-службу ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Все случилось еще четыре месяца назад, в апреле 2020 года. Мошенница позвонила 91-летней пенсионерке, заявив, что той необходимо купить препараты для «рассасывания тромба в голове». После этого домой к ветерану приехал курьер, который взял за БАДы 30 тысяч рублей.

В полицию обратилась дочь пожилой женщины. В результате было возбуждено уголовное дело, злоумышленницу задержали только сейчас. Она и до этого привлекалась к ответственности за подобные инциденты.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге мошенники взяли у пенсионерки деньги за лекарства, но препараты так и не отдали.

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БАДы мошенничество пенсионерка


 

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