Воров, пойманных с поличным на Трамвайном, уличили еще в трех преступлениях

Воров, пойманных с поличным на Трамвайном, уличили еще в трех преступлениях
Мужчины отправились за решетку. Фото: Pixabay

В общей сложности они украли на 750 тысяч рублей.

Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что пойманные ими воры на Трамвайном проспекте причастны сразу к нескольким крупным преступлениям. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Два вора были пойманы с поличным. Жители Ростовской области и Ставрополья отправились за решетку. Спустя время полицейские установили, что мужчины совершили еще три кражи в доме на улице Типанова. Сумма ущерба составила 750 тысяч рублей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге задержали мошенницу, продававшую БАДы пенсионерке. Женщина обманула пенсионерку, заявив, что продает ей дорогостоящие лекарства.

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Вор задержание


 

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