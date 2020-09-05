Воров, пойманных с поличным на Трамвайном, уличили еще в трех преступлениях

В общей сложности они украли на 750 тысяч рублей.

Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что пойманные ими воры на Трамвайном проспекте причастны сразу к нескольким крупным преступлениям. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Два вора были пойманы с поличным. Жители Ростовской области и Ставрополья отправились за решетку. Спустя время полицейские установили, что мужчины совершили еще три кражи в доме на улице Типанова. Сумма ущерба составила 750 тысяч рублей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге задержали мошенницу, продававшую БАДы пенсионерке. Женщина обманула пенсионерку, заявив, что продает ей дорогостоящие лекарства.