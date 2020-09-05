В Индии попали под запрет более ста приложений, разработанных в Китае

Запрет на использование программ начал действовать на фоне обострения ситуации в пограничном между Индией и Китаем регионе Ладакх. Фото: pixabay.com

Запрет на использование программ начал действовать на фоне обострения ситуации в пограничном между Индией и Китаем регионе Ладакх. Фото: pixabay.com

Министерство электроники и информационных технологий Индии наложило запрет на использование 118 приложений, разработанных в Китае.

Среди этих сервисов оказался один популярнейших шутеров под названием PUBG Mobile, соцсеть TikTok, китайский мессенджер WeChat. Мобильную игру запретили в связи с тем, что её основатели своей деятельностью наносят ущерб суверенитету Индии, согласно разделу 69А местного законодательства. В ведомств уточнили, что получили много жалоб на кражи данных, совершенных с использованием серверов за пределами Индии.

В свою очередь, Министерство коммерции Китая выразило протест в связи с такой политикой индийский властей. Они считают, что таким образом Индия дискриминирует китайские продукты и нарушает принципы Всемирной торговой организации.

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