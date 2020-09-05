Подозреваемого в изнасиловании экс-супруги петербуржца поместили под арест на два месяца

В субботу, 5 сентября, суд Приморского района Санкт-Петербурга отправил под стражу местного жителя, которого подозревают в изнасиловании своей бывшей жены.

Об этом информирует объединенная пресс-служба судов Северной столицы. Согласно материалам уголовного дела, 3 сентября в течение нескольких часов подозреваемый в своей квартире в доме №4 по Планерной улице удерживал экс-супругу, которую намеревался изнасиловать. Он запер женщину в квартире и не выпускал её.

Злоумышленника задержали по горячим следам, ему сразу же предъявили обвинение. Мужчина, однако, заявляет о своей непричастности к изнасилованию. Тем не менее, суд встал на сторону пострадавшей и отправил подозреваемого под арест на два месяца, до 2 ноября.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что уборщица бизнес-центра на Ленинском обвинила своего бригадира в изнасиловании.