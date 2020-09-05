На Московском проспекте пассажир иномарки сбил дверью велосипедиста

Неудачный выход из автомобиля отправил в нокаут владельца велосипеда.

В субботу, 5 сентября, в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте» очевидцем была опубликована запись с видеорегистратора, на которой оказался запечатлен не самый приятный инцидент не дороге.

Происшествие произошло на пересечении Московского проспекта с 6-й Красноармейской улицей. Пассажир Skoda, стоящей в пробке, поспешил выйти на улицу. Открыв дверь, он сбил проезжающего велосипедиста, который упал от удара на тротуар. Примечательно, что пассажир совершенно равнодушно отнесся к пострадавшему. Больше всего его заинтересовало состояние двери — мужчина изучил повреждения и попытался ее закрыть.

В комментариях к посту пользователи возмутились случившимся. Комментаторы не поняли, почему пассажир автомобиля не захотел помочь велосипедисту. Не оставили без внимания и водителя Skoda, нарушившего правила ПДД.

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