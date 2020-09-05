В Москве от коронавируса скончалось еще 13 человек

Еще 13 случаев смерти от коронавирусной инфекции за прошедшие сутки подтвердили в Москве.

Коронавирус продолжает уносить жизни пациентов. В субботу вечером, 5 сентября, оперативный штаб по борьбе с COVID-19 опубликовал обновленную информацию по летальным исходам в столице. Из жизни ушли еще 13 пациентов. Сообщается, что у всех умерших официально была подтверждена пневмония и коронавирусная инфекция.

За все время эпидемии в Москве коронавирус диагностировали у 265737 пациентов. Успешно вылечиться удалось 220407 из них. Скончался от тяжелого течения болезни и развившихся осложнений 4891 человек.

Всего в России зафиксировано 1 020 310 случаев COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Мурашко заявил о двукратном снижении пациентов с коронавирусом. Эпидемиологическая ситуация в России продолжает улучшаться.