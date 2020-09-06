Эксперт назвала самый бессмысленный школьный предмет

Эксперт назвала самый бессмысленный школьный предмет
Как правило, школьники скучают на ОБЖ и не запоминают информацию, передаваемую учителем. Фото: pixabay.com

Специалист по подбору кадров Зулия Лоикова считает школьный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) совершенно бессмысленным для учеников.

По мнению эксперта, теоретические знания должны в обязательном порядке подтверждаться на практике, иначе дети не будут запоминать полученную информацию, либо не смогут воспользоваться ею при необходимости в повседневной жизни. Таким образом, Лоикова предлагает либо вовсе исключить ОБЖ из школьного курса, либо реформировать проведение уроков по этому предмету.

К примеру, на уроки можно приглашать спасателей, которые будут рассказывать детям о правильном порядке действий в экстренных случаях. С Лоиковой полностью согласилась сотрудница Высшей школы экономики (ВШЭ), профессор Ирина Абанкина.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что школьников, вернувшихся из заграничной поездки, не допустят к занятиям без теста на COVID-19.

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