В Колпино по подозрению в убийстве пенсионерки задержали целую семью

В дежурную часть полиции Колпинского района Северной столице в субботу, 5 сентября, поступила информация о трупе в квартире одного из домов на Пролетарской улицы.

Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов обнаружили в квартире труп пожилой женщины. На теле были явные признаки насильственной смерти. Как позже установили полицейские, погибшей было 80 лет.

В пресс-службе Главка МВД России по Петербургу и Ленинградской области сообщили, что по горячим следам задержали подозреваемых в совершении убийства. Ими оказались дочь женщины, её зять и супруг, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства преступления и решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти 16-летнюю девушку арестовали по подозрению в убийстве собственной дочери.