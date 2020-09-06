Во Фрунзенском районе иномарка сбила пенсионерку во дворе, сдавая задом

Во Фрунзенском районе иномарка сбила пенсионерку во дворе, сдавая задом
Пострадавшая доставлена в больницу. Фото: Pixabay

Дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода произошло в одном из дворов по улице Димитрова в воскресенье, 6 сентября.

По предварительной информации правоохранителей, авария произошла около 18:00. Автомобиль Ford Transit, под управлением 44-летнего мужчины-водителя, двигался во дворе задним ходом. По неустановленным причинам в этом момент он совершил наезд на пожилую 83-летнюю женщину. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД России по Петербургу и Ленинградской области.

Известно, что пострадавшая получила серьезные травмы. Прибывшие медики скорой-помощи забрали пенсионерку в больницу. В настоящее время состояние женщины оценивается как крайне тяжелое.

По факту ДТП полиция проводит проверку. Выясняются все причины и обстоятельства, которые привели к случившейся трагедии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в ДТП на пересечении Художников и Луначарского пассажирка одного из автомобилей лишилась пальца.

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