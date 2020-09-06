Петербургские художники вышли рисовать на Дворцовую площадь

Главная площадь Северной столицы временно стала пристанищем для деятелей искусства — художники рисовали свои шедевры на открытом воздухе.

В воскресенье, 6 сентября, на Дворцовой площади собрались художники в рамках международного фестиваля искусств «Мастер-класс». В ходе второго дня мероприятия творцы устроили пленэр. Некоторые участники занялись лепкой из глины.

Таким образом, петербуржцы, решившие прогуляться в выходной день в центре города на Неве, могли лично наблюдать за работами мастеров, которые легким движениями кисточек создавали различные шедевры прямо на Дворцовой площади. Фотографиями творческого процесса в Instagram поделилась галерея «Мастер».

А недалеко от Берлина сегодня, в рамках фестиваля, прошла акция «Ангелы-хранители» в храме Святого Георгия. Ангелов рисовали самые юные представители искусства — дети.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что уличный художник украсил дома Елизаветино портретами легенд рока и панка.