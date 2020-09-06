В Петроградском районе иномарка сбила мотоциклиста с пассажиркой

В Петроградском районе иномарка сбила мотоциклиста с пассажиркой
Место аварии. Фото: vk.com/motosolidaritydtp

Дорожно-транспортное происшествие с участием мотоцикла произошло на Каменноостровском проспекте вечером в воскресенье, 6 сентября.

Об аварии сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте». Байкер вместе с девушкой-пассажиром двигался по проспекту в сторону площади Льва Толстова по правой полосе. В этот момент водитель Skoda из левого ряда внезапно решил повернуть направо на улицу Рентгена. Данный маневр закончился серьезным столкновением.

На место аварии оперативно прибыли сотрудники дорожной полиции и медики. Водитель мотоцикла и его пассажирка были доставлены в больницу с различными травмами.

Что касается водителя иномарки, то его поведение вызвало у правоохранителей недоумение. Сначала он выбежал из машины ДПС, а после стал оказывать сопротивление полицейским, которые хотели его остановить. В итоге, задержать водителя все удалось. Для этого на него пришлось надеть наручники.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ДТП в Калининском районе закончилось реанимацией для мотоциклиста.

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