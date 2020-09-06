Поклонник Земфиры умер в «Севкабель Порту» во время выступления певицы

Поклонник Земфиры умер в «Севкабель Порту» во время выступления певицы
Севкабель Порт. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

Долгожданное выступление рок-певицы Земфиры в Северной столице закончилось трагедией.

В воскресенье, 6 сентября, прошел второй день фестиваля «Стереолето» в «Севкабель-Порту». Главной гостьей мероприятия стала певица Земфира, начавшая петь в 21:20. В ходе выступления одному из поклонников творчества исполнительницы резко стало плохо. Из толпы его вынесли без сознания. Медики, дежурившие на площадке, в течение 10 минут пытались самостоятельно спасти мужчину, но их попытки оказались тщетными. Приехавшая реанимация также не смогла ничем помочь — мужчина умер. Об этом сообщает 78.ru с ссылкой на источник в экстренных службах.

Предварительно, причиной смерти стала внезапная остановка сердца.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Москве во время Гран-при по велотреку умер 22-летний гонщик Павел Свешников.

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Поклонник Земфиры умер в «Севкабель Порту» во время выступления певицы
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