Поклонник Земфиры умер в «Севкабель Порту» во время выступления певицы

Долгожданное выступление рок-певицы Земфиры в Северной столице закончилось трагедией.

В воскресенье, 6 сентября, прошел второй день фестиваля «Стереолето» в «Севкабель-Порту». Главной гостьей мероприятия стала певица Земфира, начавшая петь в 21:20. В ходе выступления одному из поклонников творчества исполнительницы резко стало плохо. Из толпы его вынесли без сознания. Медики, дежурившие на площадке, в течение 10 минут пытались самостоятельно спасти мужчину, но их попытки оказались тщетными. Приехавшая реанимация также не смогла ничем помочь — мужчина умер. Об этом сообщает 78.ru с ссылкой на источник в экстренных службах.

Предварительно, причиной смерти стала внезапная остановка сердца.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Москве во время Гран-при по велотреку умер 22-летний гонщик Павел Свешников.