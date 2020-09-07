Найденную в марте нерпу Смолячкову вылечили и выпустили на волю

Глаз нерпы был спасён, но животное будет видеть им примерно на 30% хуже. Фото: vk.com/sealrescue

Глаз нерпы был спасён, но животное будет видеть им примерно на 30% хуже. Фото: vk.com/sealrescue

Балтийскую нерпу Смолячкову, найденную в марте в поселке Смолячково, выпустили на волю. Ей пришлось проходить реабилитацию из-за травмы глаза.

Об этом стало известно сегодня, 7 сентября. Фотографии нерпы опубликовали в группе «Спасение тюленей» в социальной сети «ВКонтакте».

По всей видимости, нерпа случайно получила эту травму: кто-то из сородичей когтем задел ей роговицу глаза, началась инфекция, которую очень долго не получилось вылечить.

«Пришлось даже впервые за много лет обращаться за сторонней помощью к ветеринарному офтальмологу», — написали в сообществе.

Глаз нерпы был спасен, но животное будет видеть им примерно на 30% хуже. В остальном же Смолячкова полностью здорова.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что спасенная нерпа Ксюша съела свою первую рыбку.