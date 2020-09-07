Гинцбург рассказал, когда Россия победит коронавиурс

Победить пандемию коронавирусной инфекции нового типа в России можно будет только массовой вакцинацией. Такое заявление сделал глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, если вакцинация пойдет по плану, Россия сможет справиться с коронавирусом к лету следующего года. Он также выразил опасение, что в стране «будут постоянные сражения и потери в борьбе с данным возбудителем, пока не начнется массовая вакцинация».

В интервью «Известиям» специалист рассказал, что за год все лаборатории в совокупности смогут произвести 80 млн вакцин, что позволит прекратить неконтролируемое распространение болезни.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что от российских учителей не станут требовать обязательной вакцинации от коронавируса.