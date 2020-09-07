В Петербурге рецидивисту предъявили обвинение за покушение на убийство и разбой в 2007 году

В Петербурге рецидивисту предъявили обвинение за покушение на убийство и разбой в 2007 году
Расследование уголовного дела продолжается. Фото: pixabay.com

В Петербурге продолжается расследование уголовного дела по фактам покушения на убийство и разбое 13-летней давности.

Как сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по Петербургу, 6 сентября в Пулково был задержан ранее судимый 45-летний мужчина с поддельным паспортом. Он находился в международном обыске. В тот же день ему предъявили обвинение и заключили под стражу.

Все произошло в мае 2007 года на Синопской набережной. Согласно материалам уголовного дела, обвиняемый с соучастниками на автомобилях инкассаторов, перевозивших крупную сумму денег. Они устроили ДТП и заблокировали движение потерпевшим, открыв в их сторону стрельбу из автомата, пистолета и револьвера.

Однако, потерпевшие открыли ответный огонь и дважды попали в одного из нападавших. Из-за этого злоумышленники не смогли довести свой преступный умысел до конца. Тело раненого нападавшего нашли на Таврическом переулке в тот же день.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Пулково задержали подозреваемого в убийстве инкассатора, он бегал от полиции 12 лет.

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