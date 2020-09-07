В Пулково задержали подозреваемого в убийстве инкассатора, он бегал от полиции 12 лет

В Пулково задержали подозреваемого в убийстве инкассатора, он бегал от полиции 12 лет
В Пулково задержан подозреваемый в убийстве. Фото: ООО "Воздушные ворота Северной столицы"

В Петербурге транспортные полицейские задержали пассажира, который 12 лет скрывался после разбойного нападения и убийства инкассатора.

Об этом сообщает УТ МВД России по СЗФО. Злоумышленника нашли в пассажирском терминале. Он должен был вылететь в Челябинск.

Оказалось, что злоумышленник 12 лет находился в федеральном розыске.

Правоохранители считают, 45-летний мужчина разыскивался за разбойное нападение и убийство инкассатора в Петербурге.

Злоумышленник покинул Россию и долгое время проживал в стране ближнего зарубежья. Там он изготовил паспорт, благодаря которому и скрывался долгое время.

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