Рекламодатели не хотят сотрудничать с Comment Out после шуток о Белоруссии

Проект выпустил злободневный ролик и получил массу негативных комментариев.

Сразу несколько рекламодателей приняли решение о прекращении сотрудничества с YouTube-шоу Comment Out после выхода последнего выпуска, в котором прозвучало множество шуток о Белоруссии и Хабаровске. Об этом пишет TJournal. Связываться с шоу не захотели «Яндекс» и компания Unilever. Они отметили, что не планируют больше никаких интеграций.

Напоминаем, что злополучный выпуск опубликовали 31 августа, его гостями стали певица Лолита и Юрий Музыченко. На данный момент он набрал огромное количество «дизлайков».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что глава МВД назвал белорусскую милицию самой гуманной в мире. В настоящее время в больницах находятся 30 силовиков с различными сильными травмами.