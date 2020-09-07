В Ленобласти авто вылетело в кювет, водитель погиб на месте

В Ленобласти авто вылетело в кювет, водитель погиб на месте
Медики спасают жизнь пассажирке. Фото: Pixabay

Также есть пострадавшая, ее госпитализировали.

В Ленинградской области на трассе «Новая Пустошь – Дубровка» сегодня вечером, 7 сентября, произошла авария с участием одного автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по региону. Машина по непонятной причине оказалась в кювете, врезалась в дерево, а затем опрокинулось. Водитель скончался на месте от серьезности полученных травм, а пассажирка дождалась врачей. Ее состояние оценили как средней тяжести.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства инцидента. Личности погибшего и пострадавшей не установлены.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что мальчик попал под колеса Volkswagen на Курляндской.

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