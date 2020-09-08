Пенсионера из Колпино отправили в изолятор после смертельного избиения жены

В Колпинском районе Петербурге возбудили уголовное дело после того, как пенсионерку забили до смерти. Женщине было 80 лет.

По данным gazeta.spb.ru, тело женщины в квартире на Пролетарской улице нашли два дня назад. На трупе зафиксировали гематому левой лобной области и рваную рану уха.

Тогда в качестве подозреваемых задержали дочь и зятя пенсионерки, а также ее мужа. Отмечается, что они находились в состоянии алкогольного опьянения.

Уголовное дело по факту умышленного причинение тяжкого вреда возбудили накануне, 7 сентября.

Правоохранители установили, что муж поссорился с супругой и начал бить ее руками и ногами. В результате женщина скончалась.

Злоумышленника поместили в изолятор временного содержания.