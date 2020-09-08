В Петербурге задержали менеджера, подозреваемого в изнасиловании дочери своей сожительницы

В Петербурге задержали менеджера, подозреваемого в изнасиловании дочери своей сожительницы
Полицейские задержали подозреваемого в совращении школьницы. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В Приморском районе Петербурга мужчина совершил насильственные действия сексуального характера с несовершеннолетней.

В отдел полиции обратилась 38-летняя женщина. Она рассказала о связи между 73-летним сожителем, работающим менеджером в ООО «Рене-Логистик», и ее 9-летней дочерью.

Как стало известно gazeta.spb.ru, преступные действия продолжались с 1 по 31 июля в квартире заявительницы.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Мужчину задержали.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге электромонтер сам сдался полиции после полового сношения со школьницей.

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