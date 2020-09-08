Задержанный во время приговора Ефремову оказался «магом» и звездой «Дома-2»

У Пресненского районного суда во время оглашения приговора актеру Михаилу Ефремову задержали «мага». Он оказался звездой шоу «Дом-2» и «Битва экстрасенсов».

Никита Турчин проводил ритуал, сжигая веник над фотографиями Михаила Ефремова и его адвокатов, во вторник, 8 сентября.

Позже Турчин опубликовал на своей странице в Instagram фотографию, сделанную в автозаке.

Себя Турчин называет самым молодым экстрасенсом. В этом году ему исполнилось 20 лет. Его также можно было увидеть в проектах «Портрет» и «Жить здорово».

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что Пресненский суд Москвы огласил приговор по делу актера Михаила Ефремова. Его признали виновным в смертельном ДТП. По решению суда, Ефремов должен будет провести восемь лет в колонии общего режима. Кроме того, с актера взыскали 800 тысяч рублей в качестве компенсации старшему сыну погибшего в ДТП.