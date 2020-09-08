На Римского-Корсакова завершили укладку ранее демонтированного исторического мощения

Булыжное мощение XIX века вернули во двор дома Семенова в ограниченном количестве.

Во вторник, 8 сентября, стало известно, что рабочие закончили укладку булыжного мощения во дворе дома Семенова на участке площадью в 7 квадратных метров. Правда, отныне данный исторический «островок» окружает бетонная плитка. Об этом сообщает группа «ВООПИиК Санкт-Петербургское городское отделение» в социальной сети «Вконтакте».

Отмечается, что камни уложены неровно, а прежний рисунок мощения повторить никто и не попытался. Выглядит участок весьма странно, поэтому местные жители предпочитают на него даже не заходить.

Напомним, активисты продолжительное время боролись за сохранение исторического мощения во дворе дома Семенова. Петербуржцы буквально дежурили у камней, чтобы не допустить их демонтажа. Однако администрация МО «Адмиралтейский округ» все равно разрешила работы на участке, и все мощение со двора увезли. КГИОП в свою очередь предписал вернуть часть камней. Правда, реализация распоряжения весьма подкачала, а исторический облик оказался потерян навсегда.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что активисты еще надеются спасти булыжное мощение на Римского-Корсакова.