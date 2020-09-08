В Ленобласти мошенники от имени Роспотребнадзора собирают деньги в школах и детских садах

В Ленобласти мошенники от имени Роспотребнадзора собирают деньги в школах и детских садах
Злоумышленники выманивают обманом деньги в детских садах и школах. Фото: Pixabay

Управление Роспотребнадзора по Ленинградской области предупредило жителей региона о мошенничестве в образовательных учреждениях.

В пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что в последнее время в школы и детские сады начали наведываться неизвестные. В учреждениях они просят перевести деньги на цветы, которые якобы планируется подарить начальнику ведомства в честь юбилея.

В Роспотребнадзоре заявили, что не имеют никакого отношения к данным противоправным действиям и попросили жителей Ленобласти быть внимательными и осторожными.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Роспотребнадзор назвал рост заболеваемости COVID-19 в Петербурге незначительным. Несмотря на увеличение количества диагностированных случаев коронавируса, ситуация с эпидемией находится под контролем. Переводить петербургских школьников обратно на дистанционное обучение также пока не планируется.

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