В результате столкновения Mercedes и Renault на Загребском скончалась женщина-пассажир

Пострадавшая в дорожно-транспортном происшествии во Фрунзенском районе пассажирка Renault Duster скончалась от полученных травм в машине скорой-помощи.

Авария произошла во вторник, 8 сентября, около 17:05, на Загребском бульваре. Mercedes, за рулем которого находился 20-летний водитель, врезался в Renault Duster, находящийся под управлением 69-летнего мужчины. В результате столкновения серьезно пострадала 69-летняя пассажирка Renault. За ее жизнь пытались бороться врачи скорой-помощи. К сожалению, пострадавшую даже не успели довезти до больницы. Водитель французского автомобиля и еще одна его 67-летняя пассажирка были госпитализированы с травмами средней тяжести. Об этом сообщает Управление ГИБДД России по Петербургу и Ленобласти.

Причины аварии продолжают выяснять правоохранители в ходе проверки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ДТП во Фрунзенском районе закончилось травмами для трех человек.