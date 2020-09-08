В Петербурге мужчина с гранатой напал на «Сбербанк»

Попытка ограбить отделение банка на Ленинском проспекте обернулась для вооруженного мужчины провалом. Его остановил отказ кассира выдать деньги.

Об этом информирует пресс-служба городского главка МВД России. Все произошло днем во вторник, 8 сентября, в Московском районе Северной столицы. Мужчина ворвался в местное отделение «Сбербанка». В руках у него были граната и записка.

Около 16:20 он вошел в отделение на Ленинском проспекте, 160. Он отстоял очередь и через окошко передал кассиру записку, в которой он требовал выдать ему наличку. Однако его угрозы не испугали сотрудницу и она ответила отказом. После этого нападавший поспешил ретироваться с пустыми руками.

Мужчину разыскивают.

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