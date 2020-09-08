СКА обыграл «Торпедо», команды забили 10 шайб

Петербургский хоккейный клуба СКА обыграл нижегородское «ТОрпедо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Команды встретились в Нижнем Новгороде на арене «КРК Нагорный». Игра завершилась поражением хозяев со счетом 4:6.

В составе петербургской команды-победителя голами отметились Василий Токранов, забивший дубль, Андрей Кузьменко, Виктор Антипин, Василий Подколзин и Антон Бурдасов.

Среди отличившихся игроков проигравшей команды были Антон Шенфельд, Андрей Белевич, Джастин Клоос и Дамир Жафяров.

Эта победа принесла подопечным Валерия Брагина пять очков и выход на первое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургская хоккейная команда «СКА» подготовилась к старту нового сезона в КХЛ.