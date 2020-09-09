В России назвали сроки бархатного сезона на отечественных курортах

Российским путешественникам стоит ждать начала бархатного сезона в середине сентября, а закончится он в начале октября.

Такие сроки назвал научный руководитель российского Гидрометцентра Роман Вильфанд. Как сообщает ТАСС, ссылаясь на словам синоптика, вода на отечественных курортах по-прежнему теплая и комфортная для купания — ее температура составляет 24-26 градусов тепла. А температура воздуха днем составляет около 30 градусов.

По словам Вильфанда, бархатный сезон еще не наступил, а хорошие погодные условия для отдыха являются лишь продолжением теплого лета.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что стало известно, какой будет загруженность Крыма и Сочи в бархатный сезон. Данные о бронированиях номеров в отелях на осень приводит Ассоциация туроператоров России (АТОР).