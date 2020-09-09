В Киришском районе водитель без прав вылетел на встречку и врезался в иномарку

Дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей Volkswagen Passat произошло на автодороге «Кириши-Будогощь-Смолино».

Авария случилась вечером во вторник, 8 сентября, на 22 километре автодороги. Согласно предварительной информации правоохранителей, 36-летний водитель одной из иномарок (ранее лишенный прав на управление транспортным средством) по неизвестным причинам выехал на полосу встречного движения и врезался в машину аналогичной марки, за рулем которой находился 48-летний мужчина. В результате столкновения тяжелые травмы получили два пассажира автомобиля, вылетевшего на встречку. Об этом сообщает Управление ГИБДД России по Петербургу и Ленобласти.

По факту аварии проводится проверка. Полицейские выясняют, что послужило причиной происшествия и какие обстоятельства этому поспособствовали.

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