Неизвестный, угрожая гранатой, требовал денег у сотрудницы «Сбербанка» на Ленинском

Злоумышленник остался ни с чем. Фото: Baltphoto

Злоумышленник остался ни с чем. Фото: Baltphoto

После того, как мужчина получил отказ, он скрылся с места происшествия.

На Ленинском проспекте 8 сентября была совершена попытка похищения крупной суммы денег из кассы «Сбербанка». Как стало известно gazeta.spb.ru, все случилось средь бела дня – мужчина, угрожая предметом, похожим на гранату, потребовал у сотрудницы банка деньги. Получив отказ, злоумышленник скрылся с места происшествия. В результате никто не пострадал.

О случившемся сообщили сотрудникам правоохранительных органов, которые занимаются выяснением обстоятельства инцидента. Известно, что преступнику около 35 лет, он славянин. Задержать его пока что не удалось, уголовное дело уже возбуждено.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что анонимы «заминировали» два отделения «Сбербанка» на Васильевском острове.