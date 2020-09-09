Неизвестный, угрожая гранатой, требовал денег у сотрудницы «Сбербанка» на Ленинском

После того, как мужчина получил отказ, он скрылся с места происшествия.
На Ленинском проспекте 8 сентября была совершена попытка похищения крупной суммы денег из кассы «Сбербанка». Как стало известно gazeta.spb.ru, все случилось средь бела дня – мужчина, угрожая предметом, похожим на гранату, потребовал у сотрудницы банка деньги. Получив отказ, злоумышленник скрылся с места происшествия. В результате никто не пострадал.
О случившемся сообщили сотрудникам правоохранительных органов, которые занимаются выяснением обстоятельства инцидента. Известно, что преступнику около 35 лет, он славянин. Задержать его пока что не удалось, уголовное дело уже возбуждено.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что анонимы «заминировали» два отделения «Сбербанка» на Васильевском острове.