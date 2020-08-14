Анонимы «заминировали» два отделения «Сбербанка» на Васильевском острове

Отделение банка в доме №73 по 8 линии В.О. Фото: google.maps

Отделение банка в доме №73 по 8 линии В.О. Фото: google.maps

Петербургская полиция проверяла два помещения отделений «Сбербанка» после очередных угроз о минировании.

Как стало известно gazeta.spb.ru, утром в четверг, 13 августа, в полицию обратился сотрудник «Сбербанка». По его словам, в отделении на 11-й линии В.О., д. 14, на мобильный телефон одного из клиентов позвонил неизвестный и попросил к телефону сотрудника отделения. Последнему сообщили, что этот офис, а также отделение банка на 8-й линии В.О, д. 73/23, заминированы.

На место происшествия оперативно прибыли правоохранители и на 45 минут эвакуировали клиентов и персонал банка. Всего на улицы вывели 27 человек, а на месте работали шесть полицейских.

Во время проверки помещений взрывных устройств или взрывчатых веществ найдено не было.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что вместе с аэропортом и вокзалами в Петербурге заминировали офисы «ВКонтакте» и «Яндекс».