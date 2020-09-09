Лжеработник банка обманул петербургского профессора почти на 3 миллиона рублей

Профессор кафедры 1-го медицинского университета стал жертвой мошенников и лишился целого состояния в Кировском районе.

Как стало известно gazeta.spb.ru, во вторник, 8 сентября, в правоохранительные органы обратился 74-летний мужчина, который рассказал, что ему 25 августа позвонили якобы из банка и рассказали о подозрительных активностях, которые могли привести к потере средств. Работник банка посоветовал профессору снять накопленные сбережения и перевести их на указанные им счета для обеспечения безопасности денег. К сожалению, мужчина поверил злоумышленнику и воспользовавшись несколькими банкоматами перевел неизвестным 2950000 рублей.

По факту мошенничества в особо крупном размере возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Банковские мошенники» убедили петербурженку перевести на неизвестные счета более 700 тысяч.