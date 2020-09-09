Возлюбленный петербурженки переспал с ее несовершеннолетней дочерью

Возлюбленный петербурженки переспал с ее несовершеннолетней дочерью
Девочке нет даже 16 лет. Фото: pixabay.com

Девочка гостила у ухажера своей матери.

Женщина заявила в полицию на своего ухажера, который вступил в интимную связь с ее несовершеннолетней дочерью. Она отметила, что девочка, не достигшая даже возраста 16 лет, гостила у мужчины одним летним днем, когда произошло сношение. Как стало известно gazeta.spb.ru, гражданин работает электромонтёром контактной сети ОАО «РЖД».

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело. Мужчине избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге задержали менеджера, подозреваемого в изнасиловании дочери своей сожительницы. В отдел полиции обратилась 38-летняя женщина. Она рассказала о связи между 73-летним сожителем, работающим менеджером в ООО «Рене-Логистик», и ее 9-летней дочерью.

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