Под Гатчиной мужчина напал на девочку и изнасиловал прямо в поле

Известно, что девушка состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних.

В Гатчинском районе Ленинградской области 7 сентября произошло изнасилование несовершеннолетней девочки. Как стало известно gazeta.spb.ru, все случилось ночью – 21-летний местный житель напал на девочку 2003 года рождения и вступил с ней в интимную связь прямо в поле. Об этом полицейским рассказала мать пострадавшей. Отмечается, что девушка состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних.

На данный момент мужчину удалось задержать, его поместили в изолятор. В отношении гражданина возбудили уголовное дело, обстоятельства инцидента выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге задержали менеджера, подозреваемого в изнасиловании дочери своей сожительницы.