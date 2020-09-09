Под Гатчиной мужчина напал на девочку и изнасиловал прямо в поле

Под Гатчиной мужчина напал на девочку и изнасиловал прямо в поле
Преступление мужчина совершил ночью в поле. Фото: pixabay.com

Известно, что девушка состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних.

В Гатчинском районе Ленинградской области 7 сентября произошло изнасилование несовершеннолетней девочки. Как стало известно gazeta.spb.ru, все случилось ночью – 21-летний местный житель напал на девочку 2003 года рождения и вступил с ней в интимную связь прямо в поле. Об этом полицейским рассказала мать пострадавшей. Отмечается, что девушка состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних.

На данный момент мужчину удалось задержать, его поместили в изолятор. В отношении гражданина возбудили уголовное дело, обстоятельства инцидента выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге задержали менеджера, подозреваемого в изнасиловании дочери своей сожительницы.

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