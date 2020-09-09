В Петербурге во время спектакля пострадала зрительница: в суд вызовут Данилу Козловского

Женщина рассказала, что получила травму после того, как на нее упал реквизит.

Петербурженка обратилась в суд, чтобы потребовать возмещения вреда здоровью от ФГБУК «Академического малого драматического театра – театра Европы». Куйбышевский районный суд города уже приступил к рассмотрению заявления.

Девушка присутствовала на постановке «Гамлет», которая состоялась 5 декабря 2019 года. В какой-то момент из рук актера Данилы Козловского выпала металлическая флейта и угодила прямо в голову зрительнице. Она получила травмы головы, на медицинские услуги пришлось потратить более 12 тысяч рублей. Пострадавшая отметила, что спектакль после инцидента прерывать не стали, о ее самочувствии никто не интересовался.

Истец требует, чтобы ей вернули 8 тысяч рублей за билет, оплатили расходы на лечение, неустойку и компенсировали моральный вред в размере одного миллиона рублей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Данила Козловский поделился трогательным фото с дочерью в День отца.