На фоне гриппа и COVID-19 петербуржцев просят сделать прививку и от краснухи

На фоне гриппа и COVID-19 петербуржцев просят сделать прививку и от краснухи
Горожан просят сделать прививку. Фото: pixabay

Городское управление Роспотребнадзора призывает жителей Петербурга сделать прививку от краснухи. Как отмечают специалисты, заболевание остается одним из распространенных.

В прошлом году в Петербурге краснухой заболели 18 человек, за первое полугодие этого года был выявлен только один случай. Отмечается: Европейская региональная комиссия по верификации элиминации кори и краснухи подтвердила, что Россия достигла элиминации краснухи.

В Роспотребнадзоре при этом напомнили горожанам, что краснуха – острое инфекционное заболевание. Оно проявляется в виде мелкой сыпи в области леи, лица, рук и ног. У заболевшего воспаляются верхние дыхательные пути, увеличиваются лимфатические узлы.

Ранее gazeta.spb.ru писал о том, что поставки нового отечественного препарата от Covid-19 в Северную столицу могут начаться в ближайшее время.

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