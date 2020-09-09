Четыре машины устроили «замес» на проспекте Стачек

ДТП на проспекте Стачек. Фото: группа "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"/ВК

ДТП на проспекте Стачек. Фото: группа "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"/ВК

Очевидцы сообщают о массовой аварии в Кировском районе Петербурга. У станции метро «Кировский завод» столкнулись четыре автомобиля.

Об аварии горожане сообщают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте».

Уточняется, что четыре автомобиля столкнулись на проспекте Стачек. Серьезные повреждения получил, по меньшей мере, один автомобиль. Дорога оказалась усыпана осколками и кусками металла.

Ранее gazeta.spb.ru писала о ДТП с автобусом на железнодорожном переезде в Приморском районе.