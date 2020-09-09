Суд дал двум петербуржцам 10 лет на двоих за серию краж

В Петербурге двух фигурантов дела о серии краж отправят в колонию общего режима на пять лет. Факт того, что у одного из них нашли смешанное расстройство личности, не помог ему избежать наказания.

Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. Следствие обвиняло двух злоумышленников в том, что они создали организованную группу для хищения денег клиентов банка. Они получили доступ к банковским счетам, заменив SIM-карты.

Суд принял решение отправить двух фигурантов в колонию общего режима на 5 и 5,5 лет. Кроме того, в пользу банка была взыскана компенсация в размере почти в десять миллионов рублей.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в лжеработники банка обманули петербургского профессора почти на три миллиона рублей. Злоумышленники убедили его перевести сумму на чужую карту, заявив о подозрительных активностях на его счету.