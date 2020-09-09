Экс-главбухгалтер петербургской фирмы проведет в колонии три года за присвоение денег

Приговор не вступил в законную силу. Фото: Baltphoto/ Pavel Dolganov

Приговор не вступил в законную силу. Фото: Baltphoto/ Pavel Dolganov

Прокуратура Центрального района поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении местной жительницы. Она признана судом виновной в присвоении денежных средств коммерческих организаций.

Об этом стало известно сегодня, 9 сентября. По данным следствия, женщина, занимая должность главного бухгалтера коммерческих организаций, используя свое служебное положение, перечисляла деньги со счетов фирм на личный лицевой счет.

Как сообщили на сайте прокуратуры города, подсудимая присвоила вверенные ей денежные средства на общую сумму более 47 млн рублей.

Куйбышевский районный суд признал горожанку виновной. Теперь она проведет 3 года в колонии общего режима.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что суд дал двум петербуржцам 10 лет на двоих за серию краж.