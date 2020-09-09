На проспекте Славы пьяный водитель Mercedes протаранил пять машин и убежал

На проспекте Славы пьяный водитель Mercedes протаранил пять машин и убежал
Автомобиль получил серьезные повреждения. Фото: vk.com/spb_today

Во Фрунзенском районе Петербурга водитель иномарки устроил массовое ДТП. Автомобилист влетел в припаркованные машины.

Авария случилась вечером в среду, 9 сентября, у дома №8 на проспекте Славы. Фотографии с места дорожного инцидента опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что передняя часть машины марки Mercedes превратилась в груду металла. Транспортное средство эвакуировали.

По словам очевидцев, разбитыми оказались пять машин. Водитель, предположительно, с признакам опьянения, скрылся с места ДТП.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на проспекте Луначарского легковушка после ДТП улетела в магазин.

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