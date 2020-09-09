«Битва за пассажиров»: автобус столкнулся с троллейбусом у «Академической»

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Произошло лобовое столкновение. Фото: vk.com/spb_today

В районе станции метро «Академическая» произошло ДТП с участием автобуса №102 и троллейбуса №31.

Транспортные средства столкнулись вечером в среду, 9 сентября. Кадрами с места происшествия очевидцы поделились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Битва за пассажиров», — написал пользователь.

На фотографиях видно, что у автобуса от удара треснуло лобовое стекло. Очевидцы ответили, что лобовое столкновение произошло на дороге в сторону станции метро «Гражданский проспект».

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