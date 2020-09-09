Маршрутка помяла Daewoo Matiz на проспекте Культуры

В Выборгском районе Петербурга пустую дорогу не смогли поделить маршрутка и легковой автомобиль. Информация о пострадавших выясняется.
Авария случилась в ночь на четверг, 10 сентября, на пересечении проспектов Луначарского и Культуры. Фотографии с места дорожного инцидента опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».
На кадрах видно, что больше всего от столкновения пострадал Daewoo Matiz. У машины помята боковая часть.
Причины дорожно-транспортного происшествия не приводятся.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что автобус столкнулся с троллейбусом у «Академической». Очевидцы предположили, что водители устроили битву за пассажиров.