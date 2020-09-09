Маршрутка помяла Daewoo Matiz на проспекте Культуры

Маршрутка помяла Daewoo Matiz на проспекте Культуры
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

В Выборгском районе Петербурга пустую дорогу не смогли поделить маршрутка и легковой автомобиль. Информация о пострадавших выясняется.

Авария случилась в ночь на четверг, 10 сентября, на пересечении проспектов Луначарского и Культуры. Фотографии с места дорожного инцидента опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что больше всего от столкновения пострадал Daewoo Matiz. У машины помята боковая часть.

Причины дорожно-транспортного происшествия не приводятся.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что автобус столкнулся с троллейбусом у «Академической». Очевидцы предположили, что водители устроили битву за пассажиров.

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