Туристы в Турции пожаловались на отсутствие ночных дискотек и штрафы

Российские туристы пожаловались, что отели в Турции отменяют дискотеки и штрафуют за прослушивание музыки после 00:00.

Соответствующее решение было принято после указа министерства внутренних дел страны, направленного на борьбу с Covid-19 на фоне резкого роста числа зараженных.

Как сообщил TourDom.ru, за нарушение тишины в ночное время отелям грозит штраф до 150 тыс. турецких лир (1,5 млн рублей). Правоохранители обещают строго следить за исполнением правил.

Также отдыхающим теперь придется использовать средства индивидуальной защиты, в том числе и на пляже.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что россияне устроили разборки в турецком отеле из-за его названия. Они обвиняют туроператора в обмане. Некоторые гости отказались заселяться в гостиницы.