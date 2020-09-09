Туристы в Турции пожаловались на отсутствие ночных дискотек и штрафы

Туристы в Турции пожаловались на отсутствие ночных дискотек и штрафы
Отдыхающим теперь придется использовать средства индивидуальной защиты. Фото: pixabay

Российские туристы пожаловались, что отели в Турции отменяют дискотеки и штрафуют за прослушивание музыки после 00:00.

Соответствующее решение было принято после указа министерства внутренних дел страны, направленного на борьбу с Covid-19 на фоне резкого роста числа зараженных.

Как сообщил TourDom.ru, за нарушение тишины в ночное время отелям грозит штраф до 150 тыс. турецких лир (1,5 млн рублей). Правоохранители обещают строго следить за исполнением правил.

Также отдыхающим теперь придется использовать средства индивидуальной защиты, в том числе и на пляже.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что россияне устроили разборки в турецком отеле из-за его названия. Они обвиняют туроператора в обмане. Некоторые гости отказались заселяться в гостиницы.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
зсд кабаны происшествия


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Охранник установил скрытую камеру в туалете Мариинского театра
Туристы в Турции пожаловались на отсутствие ночных дискотек и штрафы
Маршрутка помяла Daewoo Matiz на проспекте Культуры
Стало известно, почему AstraZeneca остановила испытания вакцины от коронавируса
Tik Tok стал самым загружаемым приложением в мире
«Битва за пассажиров»: автобус столкнулся с троллейбусом у ...
На проспекте Славы пьяный водитель Mercedes протаранил пять машин и убежал
В МИДе подтвердили похищение двух россиян пиратами