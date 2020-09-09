Охранник установил скрытую камеру в туалете Мариинского театра

Видеокамеру женщина увидела в нише для туалетной бумаги. Фото: pixabay

Видеокамеру женщина увидела в нише для туалетной бумаги. Фото: pixabay

Сотрудника охраны Мариинского театра в Петербурге отстранили от работы. Причиной стало обнаружение скрытой камеры, установленной в женском туалете.

Записывающее устройство зрительница, которая пришла на балет, обнаружила в уборной на Новой сцене. Скрытую видеокамеру она увидела в нише для туалетной бумаги, после чего обратилась к охранникам.

Как сообщает ТАСС, один из сотрудников сильно занервничал, а затем схватил устройство и выбросил его в Крюков канал.

По факту обнаружения постороннего предмета была организована проверка, по результатам которой одного из частных охранников отстранили от работы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, как найти скрытую камеру с помощью смартфона.Об этом рассказал директор департамента цифровой экономики университета «Синергия» Роман Солдатенков.