Пропавших в Ленобласти женщину и ребенка нашли

В Ломоносовском районе Ленинградской области нашли женщину с ребенком, которые не выходили на связь около девяти часов.

Как сообщает 78.ru со ссылкой на родственников пропавших, их нашли в лесу. Пострадал ли из них кто-нибудь, в настоящее время уточняется.

Известно, что к поискам привлекали 86 человек.

По предварительным данным, в деревне Коновалово семья пошла в лес за грибами. Все держались недалеко друг от друга, однако женщина с шестилетним ребенком в какой-то момент потерялись. Уже с 19:00 9 сентября родственники обратились за помощью к поисково-спасательным службам.

В лесу пропавших искали добровольцы, отряд «ЛизаАлерт», а также сотрудники регионального управления МЧС.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Приозерском районе Ленобласти правоохранители нашли 10-летнего мальчика, который пропал 2 сентября.