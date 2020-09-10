Незнакомец в медицинской маске устроил налет на магазин кальянов в Петербурге

На грабители была медицинская маска. Фото: unsplash.com

На грабители была медицинская маска. Фото: unsplash.com

Во Фрунзенском районе Петербурга неизвестный ограбил магазин кальянов. На злоумышленнике была медицинская маска и перчатки.

Инцидент произошел в одном из магазинов в Купчино. Как отмечает 78.ru, злоумышленник зашел в помещение и начал рассматривать кальяны. Когда к нему подошел продавец, тот достал нож из кармана.

Грабитель начал требовать показать ему, где находятся деньги. Продавцу пришлось открыть кассу. Забрал злоумышленник немного – 4,7 тыс. рублей. После этого он покинул магазин.

По факту инцидента в настоящее время проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru писала о задержании бездомного, который ограбил салон сотовой связи в Невском районе Петербурга. Злоумышленник вынес несколько мобильных телефонов из офисов продаж.