Незнакомец в медицинской маске устроил налет на магазин кальянов в Петербурге

Во Фрунзенском районе Петербурга неизвестный ограбил магазин кальянов. На злоумышленнике была медицинская маска и перчатки.
Инцидент произошел в одном из магазинов в Купчино. Как отмечает 78.ru, злоумышленник зашел в помещение и начал рассматривать кальяны. Когда к нему подошел продавец, тот достал нож из кармана.
Грабитель начал требовать показать ему, где находятся деньги. Продавцу пришлось открыть кассу. Забрал злоумышленник немного – 4,7 тыс. рублей. После этого он покинул магазин.
По факту инцидента в настоящее время проводится проверка.
Ранее gazeta.spb.ru писала о задержании бездомного, который ограбил салон сотовой связи в Невском районе Петербурга. Злоумышленник вынес несколько мобильных телефонов из офисов продаж.