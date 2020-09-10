Перед Янино маршрутка съехала в кювет после попытки проехать по обочине

Пассажиры не смогли вовремя доехать по своим делам из-за застрявшей маршрутки недалеко от Янино.

В четверг утром, 10 сентября, очевидцы рассказали о дорожной аварии перед Янино в направлении Санкт-Петербурга в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте». Свидетель опубликовал фотографию завалившейся на бок в кювете маршрутки и окружающих ее пассажиров.

Комментаторы предположили, что водитель пытался двигаться по обочине, но не учел погодные условия. После дождя подобные ситуации вполне ожидаемы.

Информация о пострадавших отсутствует.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Луначарского легковушка после ДТП улетела в магазин. На пересечении проспекта Художников и Луначарского вновь произошло дорожно-транспортное происшествие. Очевидцы даже назвали место проклятым. О пострадавших в аварии информации нет.