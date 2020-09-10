Посиделки с алкоголем в Выборгском районе закончились ножевым ранением и задержанием

Полиция задержала нетрезвую гостью, ранившую ножом владельца квартиры на Сикейроса.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в правоохранительные органы в среду, 9 сентября, поступил сигнал от очевидца. Выяснилось, что в парадной одного из домов на улице Сикейроса лежит раненый мужчина.

Полиция оперативно прибыла на место происшествия и сразу же задержала по подозрению в преступном деянии 40-летнюю женщину. Согласно предварительной версии, она вместе с хозяином квартиры проводила вместе досуг за крепкими напитками. По неизвестным причинам подозреваемая схватилась за нож и нанесла удары 52-летнему мужчине. Пострадавшего госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии с проникающей колото-резаной раной шеи.

Задержанная была доставлена в полицию. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Флотской ревнивец напал на гостя и свою возлюбленную с ножом.