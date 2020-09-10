В Шушарах в грузовике Mercedes обнаружили бездыханное тело мужчины

От чего наступила смерть - пока неизвестно. Фото: Pixabay

От чего наступила смерть - пока неизвестно. Фото: Pixabay

Полиция выясняет обстоятельства гибели жителя Казани, найденного в кабине грузовика в Пушкинском районе.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в правоохранительные органы в среду, 9 сентября, обратилась женщина-очевидец. Она рассказала о припаркованном грузовике Mercedes-Benz, в котором лежит мужчина без признаков жизни.

На место обнаружения оперативно прибыли сотрудники полиции, которые убедились в смерти мужчины — 57-летнего уроженца Татарстана. Следов насилия, которые могли повлиять на печальный исход, на теле скончавшегося не обнаружены, однако точную причину гибели установит судмедэксперт. Тело отправлено на исследование в морг.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в колпинской квартире обнаружили труп пенсионерки, в убийстве подозреваются ее дочь и муж. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.