Навальный полностью пришел в сознание в берлинской клинике

Оппозиционер Алексей Навальный, который продолжает лечение в Германии после резкого ухудшения здоровья 20 августа, пришел в себя и может разговаривать.

О прогрессе в выздоровлении российского политика сообщил журнал Der Spiegel. Известно, что врачи делают благоприятные прогнозы на восстановление Навального. В настоящий момент он уже вспомнил все события, происходящие до потери сознания на борту самолета рейса «Томск — Москва».

Напомним, Навальный изначально попал в больницу Омска после того, как ему резко стало плохо во время полета в Москву. Российские врачи стабилизировали его состояние, однако следов отравления не нашли. Пациенту был поставлен диагноз «нарушение обмена веществ. Позднее политик был отправлен на лечение в клинику «Шарите». После проведения исследований власти Германии выступили с заявлением, что Навальный был отравлен нервно-паралитическим веществом «Новичок».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Берлине заявили, что Навальный выжил благодаря счастливой случайности.