Петербуржцев обеспокоила пожарная техника у школы в Московском районе

Петербуржцев обеспокоила пожарная техника у школы в Московском районе
Эвакуация в школе №525. Фото: vk.com/spb_today

Жители Северной столицы в четверг, 10 сентября, начали сообщать о дыме в школе №525 на проспекте Космонавтов.

В группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте» очевидцы сообщили о возможном возгорании в общеобразовательном учреждении. Судя по опубликованным кадрам с места события, к зданию школы подъехали спасатели на специальной технике, а учащиеся и преподаватели вышли на улицу. Однако один из комментаторов попросила не пугать петербуржцев и сообщила, что происходящее — это плановая эвакуация о которой учащихся и их родителей предупредили заранее. После успешного завершения профилактических противопожарных мероприятий учащиеся продолжили образовательную деятельность в обычном режиме.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что спасатели предотвратили пожар в коммуналке в центре Петербурга.

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Петербуржцев обеспокоила пожарная техника у школы в Московском районе